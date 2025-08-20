Закатываю огурчики по-фински крупной партией — зимой съедают все

Хрустящие огурчики по-фински — это идеальная заготовка, которая сохраняет свежесть и аромат всю зиму. Особый маринад с горчицей и перцем придает огурцам неповторимый пикантный вкус. Даже переросшие плоды остаются упругими и хрустящими благодаря этому проверенному рецепту.

Подготовьте 2 кг огурцов, нарезав их бочонками. Приготовьте рассол: 2 л воды, 100 г соли, 200 г сахара, специи (30 г семян горчицы, 30 горошин черного перца, 4 душистых перца, 4 лавровых листа). Доведите до кипения, добавьте огурцы, проварите 5 минут, влейте 230 мл уксуса. Разложите по стерильным банкам и закатайте.

Эти огурчики хороши как самостоятельная закуска и как дополнение к мясным блюдам. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

