Захвативший отделение банка в Москве накопил долгов на 1,8 млн рублей

https://static.news.ru/photo/c7b1c86c-9d09-11ea-997c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мужчина, захвативший одно из отделений «Альфа-банка» в Москве имеет непогашенные задолженности на сумму более 1,8 млн рублей.

Речь идёт о неоплаченных штрафах от ГИБДД, взысканиях в пользу физических и юридических лиц, долгах по налогам и сборам.

Общая сумма его долгов составляет 1 млн 808 тыс. 979 рублей, — уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл днём 23 мая на Земляном Валу. Злоумышленником оказался Алексей Барышников из Нижневартовска. Первоначально он взял в заложники несколько человек и потребовал от банка крупную сумму денег, угрожая взорвать здание. Позднее он передал полицейским записку, в которой сообщил что ему «нужна правда», и стал требовать встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. В итоге нападавший был обезврежен силовиками.

Как писал NEWS.ru, пока допрос Барышникова невозможен, поскольку он находится в состоянии опьянения. Будучи в здании банка, он пил вино из бутылки.