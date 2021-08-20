Захарова назвала надуманными санкции США из-за Навального

Правительство США вводит против России новые санкции, связанные с «Северным потоком — 2» и «делом Навального», по надуманным причинам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её заявление приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, санкции противоречат договорённостям стран, достигнутым на саммите в Женеве 16 июня, и вводятся во время крупнейшего для США политического провала в Афганистане.

Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнёрской основе, — сказала Захарова.

Ранее власти США заявили о вводе санкций против девяти физических лиц и двух организаций из России, которые считаются причастными к делу оппозиционера Алексея Навального.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заверил, что новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» — лишь формальность, так как газопровод будет достроен в ближайшие две недели.