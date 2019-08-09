https://static.news.ru/photo/9a0af8a2-bca4-11e9-b9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Светлана Бодрова, жительница подмосковного Воскресенска, которая оказалась должна 2 млрд рублей, рассказала, что её уволили с работы.

Пришло им письмо — они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребёнком. Я ходила к адвокату, в суд подала, — приводит её слова « Москва 24 ».

Женщина рассказала о проводившемся в доме обыске. Она сообщила, что на фоне всей этой ситуации у неё случился нервный срыв.

Как ранее писал News.ru, женщина, пытаясь несколько лет назад устроиться на работу, во время собеседования не ознакомилась с документами, которые ей дали и подписала их. Таким образом она стала учредителем фирмы, которая взяла в банке $32 млн, а затем обанкротилась.

Теперь она обязана выплатить долг в 1,82 млрд рублей, а также 127,4 млн рублей исполнительного сбора. Накануне стало известно, что уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова взяла ситуацию на контроль.