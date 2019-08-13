https://static.news.ru/photo/03f72614-be08-11e9-85e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Батуро, вышедшего на одиночный пикет с требованием наказать ударившего девушку в живот полицейского. Активиста увезли из ОВД на скорой помощи.

Мужчина провёл акцию возле здания второго оперативного полка ГУ МВД по Москве, передаёт « Дождь ». Силовики увезли его в ОВД «Очаково-Матвеевское».

Активистка Вера Олейникова заявила, что слышала доносящиеся из отдела звуки. По её мнению, мужчину били. Он кричал и просил вызвать медиков, однако полицейские отказывались это сделать. В результате скорая приехала, и врачи увезли задержанного.

Как писал News.ru, задержанная и избитая силовиками на митинге 10 августа в Москве активистка Дарья Сосновская обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. Девушка написала заявление о преступлении, совершённом в отношении неё сотрудником МВД, который при задержании ударил её сначала в живот, а затем по голове.

Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. Девушку госпитализировали, из-за этого она не явилась 13 августа в суд, который должен рассматривать административное дело о якобы нарушении Сосновской «установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В Росгвардии заявили, что ударивший Дарью Сосновскую силовик не работает у них. В столичном ГУ МВД начали проверку.