Забудьте про кетчуп! Поливаю курицу роскошным персидским. Рецепт-открытие

Все в этом блюде построено на идеальном противоречии. Хрустящий, обжаренный на сухой сковороде шашлычок — и мягкий, обволакивающий соус. Горячая курица с дымком — и прохладный, освежающий салат с гранатом и мятой. Сытные орехи — и кисло-сладкий гранат. Каждый следующий кусок — это новая попытка разгадать эту головоломку, которая собирается в полную картину только у вас во рту.

Сначала готовим пряную смесь: в сухой сковороде на среднем огне 1-2 минуты обжариваем до аромата 1/2 ч. л. молотого кардамона, 1 ч. л. кориандра, 1 ст. л. корицы, 1/2 ст. л. тмина, 3 ст. л. измельченных лепестков розы и 1/2 ч. л. сахарной пудры. Смешиваем специи с 700 г кусочков куриного бедра (3 см), солим и оставляем мариноваться минимум на 30 минут. Для соуса фесенджун в кастрюле на среднем огне пассеруем 2 тонко нарезанные луковицы и 2 натертые моркови в 2 ст. л. масла 20 минут до мягкости. Добавляем еще масла и 125 г мелко молотых обжаренных грецких орехов, готовим 2 минуты. Вливаем 500 мл куриного бульона, добавляем 75 мл гранатового сиропа, 1,5 ч. л. сахара, соль и тушим 30-35 минут до загустения. Маринованную курицу нанизываем на 8 шпажек. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде-гриль или в духовке с функцией гриль по 3 минуты с каждой стороны, смазывая растопленным топленым маслом. Для салата Ширази смешиваем кубики огурца, мелкий красный лук, четвертинки помидоров черри, зерна граната, сок лимона и рубленую мяту. Подаем шашлычки, политые теплым соусом фесенджун, с порцией салата.

