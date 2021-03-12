За сутки в России выявлено 9 794 новых случая коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/b661d524-830a-11eb-a94c-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

По данным на утро 12 марта, за минувшие сутки в России выявлено 9 794 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 9 794 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 486 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 496 человек, — говорится в сообщении.

Среди регионов лидером по количеству заразившихся за сутки остаётся Москва — в столице выявлено 1 610 новых случаев. В Санкт-Петербурге сообщается о 957 заболевших, в Московской области инфицированы ещё 476 человек.

Наименьший темп суточного прироста больных зафиксирован в Республике Тыва — 0,04%. Кроме того, лидируют по этому показателю Магаданская и Сахалинская области (0,06%), а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Карачаево-Черкесская Республика (0,074).

В общей сложности за всё время пандемии кронавирусом заразились 4 370 617 россиян. Выздоровели 3 973 029 пациентов, болезнь унесла жизни 91 220 человек.

Как уточняет портал стопкоронавирус.рф, за весь период было проведено более 114,4 млн исследований на COVID-19, из них 337 тысяч — за последние сутки. Более 506 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением.

Как ранее писал NEWS.ru, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила одобрение в 50 странах мира. 11 марта препарат был зарегистрирован в Республике Намибия. «Спутник V» занимает второе место по количеству одобрений государственными регуляторами. Общая численность населения в странах, где разрешено его применение, превышает 1,3 млрд человек.