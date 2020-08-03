За сутки в Москве выявили 691 новый случай COVID-19

https://static.news.ru/photo/cf2a8f1a-d626-11ea-aa85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в российской столице зафиксирован 691 новый случай коронавируса.

Таким образом общее число пациентов с COVID-19 достигло 244 097. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Выздоровели с начала пандемии в Москве 183 640 пациентов с коронавирусом. За последние сутки успешно завершить лечение удалось 1456 москвичам. Скончались от заболевания за минувшие сутки 12 жителей столицы. Общее число жертв пандемии в Москве достигло 4 510.

В России за минувшие сутки выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровели 7 878 пациентов. С начала пандемии в стране заболевание выявили у 861 423 человек, 14 351 из них — скончались. 661 471 пациент полностью выздоровел. Сейчас с диагнозом COVID-19 в России проходят лечение 185 601 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медики в Германии уверены, что вторая волна коронавируса в стране уже началась. Об этом заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона. По её словам, новая волна COVID-19 на данный момент более слабая по сравнению с первой волной, которая была в марте-апреле 2020 года.