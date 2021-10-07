За ценой не постоят: почему россияне беднеют, но массово скупают айфоны

На фоне продолжающегося падения уровня жизни россияне массово сметают с прилавков iPhone 13. Только за первую неделю продаж жители России потратили на новую модель почти 6 млрд рублей, что равно, например, годовому бюджету Великого Новгорода. Люди не боятся даже оформлять кредиты под баснословные проценты, чтобы приобрести последнюю модель гаджета. NEWS.ru выяснял, почему жители регионов стремятся купить телефон, стоимость которого подчас в 4-5 раз превышает размер их месячной зарплаты.

Понты дороже денег?

Представитель одной из микрофинансовых организаций Самары Михаил в разговоре с NEWS.ru признаётся: огромный массив кредитов сегодня оформляется именно под приобретение новой модели гаджета от Apple.

Это не единичный случай, на днях люди шли косяком. Цели оформления займов многие и не скрывают, прямо говорят, что хотят приобрести новый iPhone. Мне, конечно, это странно, ведь с учётом процентов, которые они уплатят по кредиту, телефон окажется золотым. Ну или платиновым, — рассуждает собеседник издания.

25-летняя жительница Ульяновска Юлия рассказала NEWS.ru, что буквально на днях стала обладательницей разрекламированного гаджета. Девушка сообщила, что «давно копила», кроме того, деньгами ей помогли родители. Девушка работает в местном салоне красоты, для чего ей нужен столь дорогой смартфон — объяснить аргументировано не могла, отметив лишь, что «это круто».

Это тот самый случай, когда понты дороже денег, указывает в разговоре с NEWS.ru генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Согласно информации, указанной на официальном сайте Apple, стоимость новых iPhone 13 начинается от 79,9 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,9 тысячи рублей, на iPhone 13 mini — от 69,9 тысячи рублей, на iPhone 13 Pro Max — от 109,9 тысячи рублей.

С одной стороны, это вопрос возможностей, с другой — вопрос желания. Про возможности всё более-менее понятно: люди готовы брать кредиты, а банки готовы их давать. Пока механизм ограничения выдачи потребительских займов только обсуждается. Поэтому куда более интересным представляется второй вопрос — откуда берётся желание приобрести столь дорогую игрушку? — рассуждает Журавлёв.

По его мнению, сегодня мы наблюдаем самую настоящую ярмарку тщеславия — люди хотят выглядеть, как минимум, не хуже других. В итоге именно новый гаджет предоставляет такую возможность: надо всем продемонстрировать — мол, я круто живу, смотрите — у меня iPhone за 100 тысяч. И ничего, что обитаю в хрущёвке и езжу на трамвае в магазин, где работаю кассиром. Внешняя оболочка — превыше всего. Формула простая: чтобы тебя уважали, надо купить дорогую игрушку.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Журавлёв уверен: большинству их тех, кто приобрёл гаджет последней модели, по своему функционалу он не нужен. Собеседник издания полагает, что основная опция, которая прельщает покупателей — современная видеокамера, поскольку «мы живём в мире селфи».

Тренд будет продолжаться до тех пор, пока существует экономика потребления. Да, это такой этап развития, но у нас он почему-то длится почти 300 лет. Вот Рокфеллер, например, носил джинсы за 98 долларов, но у нас такое явно не прокатит. Нам всё нужно выпуклое, большое, дорогое — огромные внедорожники, блестящие смартфоны, — говорит он.

Ажиотажный спрос на предмет роскоши действительно происходит на фоне экономического кризиса и продолжающегося снижения доходов населения. Красноречивый показатель сегодняшней ситуации — количество обанкротившихся россиян продолжает стремительно расти. За девять месяцев текущего года оно увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, всего за период с января по сентябрь суды объявили несостоятельными почти 137,5 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей.

Согласно данным Росстата, половине российских семей хватает сегодня денег только на еду и одежду. Покупать всё, что считают нужным, могут себе позволить чуть более 3 процентов граждан.

Нет веры и надежд

Впрочем, у этого экономического парадокса, похоже, всё же есть объяснение. По оценкам основателя Центра социального проектирования «Платформа» Алексея Фирсова, налицо два уровня презентации: внутренняя (я этого добился) и внешняя (вы видите, что имеете дело с человеком, который состоялся).

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам собеседника NEWS.ru, с учётом того, что современный человек буквально срастается с гаджетом, не выпуская его фактически из рук, эти два импульса — внутрь и вовне — работают постоянно.

Удобство айфона ещё в том, что он компенсирует другие атрибуты: ты можешь быть в демократичных брендах одежды — это уже вполне нормально. Ты можешь не носить дорогие украшения или часы. Можешь перестать ездить на машине. Но у тебя в руках символ принадлежности к среднему классу. Или символ выражения чувств партнёра — если речь о подарке. Такие символические объекты крайне необходимы для выстраивания социальных связей, — объяснил Фирсов.

В итоге только за первую неделю продаж россияне купили более 53 тысяч iPhone новой линейки. Участники рынка признают: показатели заметно улучшились по сравнению с первой неделей продаж iPhone 12 в прошлом году. Примечательно, что около 80 процентов проданных смартфонов Apple — модели Pro и Pro Max, наиболее дорогие версии гаджета.

Однако есть и другое объяснение столь, казалось бы, нерачительного поведения россиян. Люди тратят последнее на дорогие вещи тогда, когда не видят смысла в накоплениях, утверждает в разговоре с NEWS.ru директор центра «Региональные исследования», социолог Дмитрий Лобойко. По его словам, такое происходит, когда нет веры в грядущую стабильность.

Например, с приходом советской власти в первые её годы крестьяне стали потреблять больше сладостей, которые тогда были, скорее, роскошью. Но дело было не в улучшении их материального положения, а в отсутствии надежд на то, что их накопления пойдут им впрок. Они понимали: покупка ещё одной коровы, какой-то техники, оборудования не имеют смысла. Отберут и ничего не оставят, — говорит Лобойко.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что средний возраст покупателя новой линейки iPhone — 35 лет. Вероятно, налицо эффект отложенного спроса — покупатели выжидали и планировали эту покупку, готовились к ней и резервировали средства: отказывали себе в других расходах, копили, искали займ. Подобные покупки, утверждают экономисты, во многом аналогичны расходам на путешествия, которые также демонстрируют заметный рост.

По мнению директора Института политических исследований НИУ ВШЭ Валерии Касамары, все еще действует постпандемийное потребительское пробуждение.

Последние месяцы общий уровень расходов остаётся повышенным, и спрос поддерживается непродовольственной розницей. Ажиотаж на новую модель айфона, который для определенной целевой аудитории уже давно не роскошь, а почти социальная норма, выглядит вполне естественным, — говорит она.

Отметим, что зарплату от 100 тысяч рублей до вычета налога получают около 2,8 млн россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, или 10,3 процента всех работников. Ранее такие данные приводила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Высокие зарплаты больше всего распространены на нефтегазовом Севере, в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой и экономически развитых субъектах.

При этом, количество просроченных ссуд по кредитным картам среди россиян достигло максимума за три года. Эксперты утверждают, что в пандемию всё чаще и чаще жить в долг начинают отнюдь не маргиналы, а казалось бы, вполне благополучные граждане. По оценкам экономистов, речь идёт фактически о феномене «работающих бедных» — люди имеют постоянное место работы, однако вынуждены кредитоваться, чтобы закрыть текущие обязательства. Таким образом, Россия, пожалуй, в очередной раз подтвердила звание страны контрастов. На фоне стагнации и тотального безденежья люди продолжают копить деньги на предметы далеко не первой необходимости. Блеск и нищета по-прежнему соседствуют друг с другом