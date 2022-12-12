Юрист рассказал, при каком условии Оксимирон может сесть в тюрьму на 15 лет Юрист Хаминский: Оксимирон рискует получить срок до 15 лет, если опубликует фейк о ВС России

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Оксимирон (Мирон Федоров)

Рэперу Оксимирону (Мирону Федорову) будет грозить тюремный срок, если он еще раз в течение года совершит правонарушение в сфере дискредитации ВС России, заявил в разговоре с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. В этом случае исполнитель может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет.

Если Мирон Федоров, он же Оксимирон, совершит в течение года еще одно подобное деяние, то он уже будет привлечен к уголовной ответственности. В зависимости от состава речь может идти о ст. 207.3, 280.3 или 284.2 УК РФ. А здесь его будут ожидать совсем другие последствия — штрафы могут достигать пяти миллионов рублей, а срок лишения свободы — 15 лет, — сказал Хаминский.

Юрист отметил, что известные люди зачастую апеллируют к Конституции, ошибочно полагая, что она допускает право граждан на любые высказывания, в том числе изначально ложные.

Кроме того, Хаминский полагает, что Оксимирона может ждать проверка соответствия доходов и расходов. По его словам, исполнители зачастую не декларируют доходы за выступления на частных мероприятиях.

Не секрет, что практически все эстрадные исполнители не декларируют доходы, полученные за выступления на частных вечеринках и корпоративах. Ответная реакция со стороны государства в виде проверки соответствия доходов и расходов Оксимирона в корреспонденции с количеством его концертов и средним гонораром, скорее всего, не заставит себя ждать, — добавил Хаминский.

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Оксимирона на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за антивоенное видео. Ролик был опубликован 24 февраля, его заметили 19 сентября.