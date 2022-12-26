Юрист рассказал, можно ли повысить налоги для уехавших из страны россиян Юрист Хаминский об идее повысить налоги для уехавших россиян: перед Конституцией все равны

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Юрист Александр Хаминский, комментируя идею спикера Госдумы Вячеслава Володина об отмене льгот и повышении налогов для уехавших россиян, напомнил, что перед Конституцией РФ все равны. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что согласно законодательству, отъезд и въезд в страну не может быть основанием для для ужесточения налоговой политики.

Начнем с того, что в России перед законом равны все одинаково, и право выезда из страны и въезда в нее, закрепленное в Конституции и соответствующем федеральном законе, никак не может явиться основанием для ужесточения налоговой политики в отношении тех или иных граждан. И прежде, чем вносить на рассмотрение ГД законопроекты, ухудшающие положение налогоплательщиков, следует дать оценку правовым актам, в том числе законам, указам президента и постановлениям правительства, которые были приняты за последние год-полтора в данной сфере, — сказал Хаминский.

Юрист предположил, что говоря о выехавших из страны в течение последних десяти месяцев, Володин имел в виду сотрудников IT-сферы. Правозащитник отметил, что именно в этой отрасли фактическое местонахождение работников не играет никакой роли. Кроме того, процесс оттока специалистов начался задолго до начала спецоперации, а боевые действия лишь усилили эту тенденцию, отметил Хаминский.

По мнению юриста, власти осознают значение информационных технологий в сегодняшнем мире. Эксперт полагает, что Россия не может игнорировать сложившуюся систему международного разделения труда в этой области, поскольку есть риск навсегда остаться в аутсайдерах, что повлечет за собой неустранимые технологические последствия, не говоря о проблемах для безопасности страны. Именно поэтому по инициативе президента РФ Владимира Путина было предложено создать для IT-компаний условия, которые по своей привлекательности превосходили бы Кремниевую долину и индийские и сингапурские кластеры, пояснил Хаминский.

По задумке президента и правительства именно компании должны позаботиться о наличии в штате необходимого количества работников нужной квалификации. Ни о каких налоговых преференциях для специалистов ничего не говорилось. Единственное, что было им предложено, это установленная законом льготная ипотека. Как раз такое обстоятельство должно стимулировать айтишников остаться в России, — резюмировал правозащитник.

Накануне Володин заявил, что депутаты Госдумы разрабатывают проект закона об отмене преференций для людей, покинувших Россию, в том числе после начала специальной военной операции. Спикер предложил ввести для них повышенную ставку налогообложения.