https://static.news.ru/photo/6ff5e744-5262-11ea-83c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Дмитрий Лило видит опасность в законопроекте Госдумы, который отменяет наказание за демонстрацию нацистской и экстремистской символики.

Первоначально инициаторы документа планировали снять запрет на экстремистскую символику только «в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, а также в учебных и просветительских целях». Однако финальная версия законопроекта была принята в расширенном виде — она позволяет демонстрировать такую символику при «отсутствии признаков пропаганды».

Это в подсознании будет откладываться, а ведь у нас есть люди низкого интеллектуального уровня или та же молодёжь полубесноватая. Это будет провоцировать интерес молодёжи, — пояснил адвокат Дмитрий Лило «Ридусу».

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные изобразили слова, приписываемые главе Третьего рейха Адольфу Гитлеру, на стене возле станции «Маяковская» Московского метрополитена.