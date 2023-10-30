Юрист назвал статьи УК РФ, грозящие участникам беспорядков в Дагестане Юрист Хаминский: наказание протестующих в Дагестане должно быть уголовным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае наказания участников беспорядков в Дагестане, речь должна идти исключительно об уголовной ответственности, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его мнению, «рубикон», разделяющий УК и КоАП, манифестантами был перейден.

Отсмотрев множество видеоматериалов, считаю, что речь должна идти исключительно об уголовной ответственности участников беспорядков. Рубикон, разделяющий УК и КоАП перейден. Основной состав совершенных деяний предусмотрен ст. 212 Уголовного кодекса, которая устанавливает наказание за участие в массовых беспорядках в виде лишения свободы сроком до восьми лет, за организацию — до 15 лет, за призывы — до двух лет, — сообщил юрист.

Кроме того, по словам Хаминского, возбуждение вражды и ненависти может являться и самостоятельным составом. В зависимости от квалифицирующих признаков, согласно ст. 282 УК РФ, наказание составит до шести лет колонии. Также протестующие могут быть привлечены к ответственности за умышленное повреждение имущества или хулиганство — за это им грозит до семи лет тюрьмы.

Давая квалификацию отдельным деяниям, хочу обратить внимание на призывы, которые раздавались в толпе. Так, через статью 30 УК РФ виновных можно привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство к убийству, нанесению тяжких телесных повреждений, а также к совершению террористических актов, — резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта Махачкалы, где вечером 29 октября должен был приземлиться очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Манифестанты выступают против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта. Часть протестующих проникла в здание аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. На месте происшествия дежурят наряды полиции.