Явлинский опроверг свой отъезд из России словами Высоцкого

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Григорий Явлинский

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский опроверг сообщения о том, что он покинул Россию, цитатой музыканта и поэта Владимира Высоцкого. В своем Telegram-канале политик рекомендовал даже не надеяться на его отъезд из страны. Ранее в пресс-службе партии NEWS.ru заявили, что у Явлинского нет планов окончательно покидать страну, и он просто уехал в отпуск.

Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: «Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!», — написал политик.

Накануне стало известно, что Явлинский уехал из России в Лондон. Также в Сети появилось видео из аэропорта, на котором видно мужчину, похожего на него. Позже представитель партии «Яблоко» заявил, что политик уехал в отпуск, но говорить, куда именно, не стал.

Ранее бывшего директора «Роснано» Анатолия Чубайса заметили с супругой в аэропорту Израиля. Информация о его прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве появилась в ряде российских Telegram-каналов. После прохождения контроля на границе он в сопровождении охраны покинул аэропорт.