Вывозной рейс из Шанхая перенесли на 7 мая

Рейс из Шанхая в Москву, который должен был вывезти россиян, перенесён на сутки, с 6 на 7 мая.
Об этом
Рейс № AFL7207 Шанхай — Санкт-Петербург — Москва вылетает 7 мая 2020 года в 20.50 (местное время), — говорится в сообщении.
Ранее вывозной рейс доставил граждан России из Лос-Анджелеса в петербургский аэропорт Пулково. Всем прилетевшим выдали предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга о прохождении 14-дневного карантина. Как писал NEWS.ru, в аэропорту пассажиры, прибывшие из-за рубежа, находятся в особой закрытой части, а до места прохождения карантина их доставляют на специальных автобусах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен