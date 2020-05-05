Вывозной рейс из Шанхая перенесли на 7 мая

https://static.news.ru/photo/24b6533a-8ecc-11ea-bb42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dong Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рейс из Шанхая в Москву, который должен был вывезти россиян, перенесён на сутки, с 6 на 7 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минкомсвязи.

Рейс № AFL7207 Шанхай — Санкт-Петербург — Москва вылетает 7 мая 2020 года в 20.50 (местное время), — говорится в сообщении.

Ранее вывозной рейс доставил граждан России из Лос-Анджелеса в петербургский аэропорт Пулково. Всем прилетевшим выдали предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга о прохождении 14-дневного карантина. Как писал NEWS.ru, в аэропорту пассажиры, прибывшие из-за рубежа, находятся в особой закрытой части, а до места прохождения карантина их доставляют на специальных автобусах.