Вышинский: Навальный своим поведением создаёт напряжение в колонии

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Осуждённый на 2,5 года оппозиционер Алексей Навальный своим поведением создаёт в ИК-2 на территории Владимирской области определённое напряжение среди тех, кто вместе с ним отбывает наказание. Об этом в разговоре с журналистами сообщил член СПЫ и исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

По его словам, остальные заключённые ведут себя гораздо более дисциплинированно. Как сказал Вышинский, он беседовал с некоторыми другими осуждёнными и сделал вывод, что поведение Навального создаёт напряжение.

Эти люди убирают, а он не убирает, ведёт себя вызывающе, лежит, когда все стоят в строю. Он, честно говоря, создает там определенное напряжение своим поведением среди тех людей, которые там находятся, — цитирует Вышинского РИА Новости.

Член СПЧ подчеркнул, что пытался выяснить у Навального, какие у него есть претензии или жалобы по условиям содержания. Однако ответы оппозиционера звучали в грубой форме. Вышинский предложил представиться, однако осуждённый сказал, что личность исполнительного директора МИА «Россия сегодня» его не интересует.

Оппозиционера приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Первоначально условный срок ему заменили реальным.

Как ранее передавал NEWS.ru, журналистка телеканала RT Мария Бутина, отсидевшая часть назначенного срока в США по обвинению в работе иностранным агентом, посетила ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Навальный. В ходе визита она оценила состояние оппозиционера, поговорила с его сокамерниками, а также сделала выводы о жизни в российском исправительном учреждении.