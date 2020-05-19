Вылечившийся от COVID-19 Мишустин поблагодарил врачей за труд

https://static.news.ru/photo/2c27f9fa-99d2-11ea-b254-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией премьер-министр России Михаил Мишустин выразил свою благодарность медицинским специалистам за их самоотверженный труд в период пандемии. Глава правительства высказался на эту тему во время совещания в видеоформате, проводимого президентом Владимиром Путиным.

По словам Мишустина, он уже приступил к работе после выздоровления. Премьер отметил, что хотел бы поблагодарить врачей и медперсонал, работу которых он наблюдал лично и видел, какой груз лёг на плечи каждого из них.

Этот нелёгкий и опасный труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству, в том числе материально. Выполнение обязательств перед медицинскими работниками — это наш абсолютный приоритет, — приводит слова премьера ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин 19 мая поздравил Мишустина, который в конце апреля заразился коронавирусом, с выздоровлением. Президент добавил, что премьер и во время болезни работал практически в полном объёме.