«Вы рабы, а я непорочная»: сибирячка устроила истерику из-за маски

https://static.news.ru/photo/67439c48-cea1-11ea-8817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске кондуктор троллейбуса попросила девушку надеть маску в целях профилактики распространения коронавируса. Это вызвало неадекватную реакцию у пассажирки, из-за которой людей пришлось пересаживать в другой транспорт, а видео инцидента попало в Сеть.

После того как один из находящихся в троллейбусе мужчин стал в повышенном тоне требовать от неё надеть маску, нарушительница стала кричать, что правда на её стороне, и призвала нарушать правила так же, как и она.

Вы все рабы, поддаётесь, вы стадо, а я красивая, непорочная. Я не хочу делать то, что я не хочу. То есть вас заставят какую-нибудь дичь делать, скажут, что сейчас такие правила, и вы согласитесь, — кричала нарушительница масочного режима.

После этого в скандал вмешался водитель и решил применить радикальные меры. Он попытался просто вытолкать скандалистку из транспортного средства, но она стала оказывать сопротивление. В этот момент кондуктор решила вызвать полицию. В результате ЧП рейс сильно задержался и пассажиров пересадили в другой троллейбус.

После этого виновнице конфликта уже не удалось смешаться с толпой и её задержали, а потом сдали в руки правоохранителей.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью.