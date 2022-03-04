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Всё для мира: Донской госуниверситет открыл пункты сбора гумпомощи
Общество

Всё для мира: Донской госуниверситет открыл пункты сбора гумпомощи

19:49, 04 марта 2022
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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В Донском государственном техническом университете начали собирать гуманитарную помощь для прибывающих с территорий ДНР и ЛНР, где из-за обострения ситуации на линии разграничения проводится эвакуация населения. Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Как жители Дона собирают гуманитарную помощь — в галерее NEWS.ru.

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР

Артем Соболев/NEWS.ru

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