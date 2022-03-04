Всё для мира: Донской госуниверситет открыл пункты сбора гумпомощи

В Донском государственном техническом университете начали собирать гуманитарную помощь для прибывающих с территорий ДНР и ЛНР, где из-за обострения ситуации на линии разграничения проводится эвакуация населения. Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Как жители Дона собирают гуманитарную помощь — в галерее NEWS.ru.
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru
Сбор гуманитарной помощи для прибывающих с территории ДНР и ЛНР
Артем Соболев/NEWS.ru