Всё для мира: Донской госуниверситет открыл пункты сбора гумпомощи

В МГУ отпраздновали День студента, по традиции угостив учащихся медовухой. Пряный напиток разливал лично ректор МГУ Виктор Садовничий. Специально к празднику было приготовлено 600 литров душистого слабоалкогольного напитка. Медовуха делается по собственному рецепту Виктора Садовничего, который ректор держит в секрете. О том, как это было, смотрите с галерее NEWS.ru.