«Вспомним катастрофу в Перми»: командир SSJ 100 о замене GPS на ГЛОНАСС

Командир SSJ 100 на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что при замене системы GPS в самолётах на ГЛОНАСС могут возникнуть сложности, так как многие схемы работают только на американской спутниковой системе навигации. По его словам, проблема намного глубже, чем кажется. Там много юридических моментов. Кроме того, на диспетчеров ляжет дополнительная нагрузка.

По поводу GPS — на многих схемах есть надпись GPS required (Требуется GPS. — NEWS.ru). Поэтому эти схемы RNAV (зональная навигация — метод навигации по правилам полётов по приборам, позволяющий воздушному судну выбирать любой курс в сети навигационных маяков. — NEWS.ru) юридически нельзя использовать без коррекции FMS по GPS. То есть проблема глубже, чем кажется на первый взгляд. Кроме этих схем, как правило, есть схемы через привод, VOR (всенаправленный радиомаяк. — NEWS.ru) — они длиннее и не столь удобны — увеличение времени полёта. Выход — запрос векторения (обеспечение навигационного наведения ВС в форме определённых курсов полёта, которые основаны на использовании систем наблюдения. — NEWS.ru) — дополнительная нагрузка на диспетчеров, при интенсивном движении возможно уменьшение запаса по безопасности полётов, — объяснил собеседник.

Он, говоря о сегодняшней ситуации, вспомнил катастрофу Boeing 737 в Перми, которая произошла 14 сентября 2008 года.

Вспомним катастрофу в Перми — Boeing 737 без коррекции IRS (система предоставляет инерциальные навигационные данные для пользовательских систем. — NEWS.ru) — уход позиции ВС на несколько километров, выполнение третьего разворота сбоку и раньше, уход на второй круг, потеря управления... — поделился пилот.

Командир SSJ 100 подчеркнул, что на его судне есть система ГЛОНАСС, но она выдаёт только географические координаты, не имея практического применения.

НА SSJ 100 есть ГЛОНАСС, но она только выдаёт географические координаты, если посмотреть на страницу (вызывается комбинацией нажатий на кнопки FMS), практического применения не имеет, — подытожил спикер.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования глобальной навигационной спутниковой системы. Рекомендации ведомства объясняются случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS, которые участились после 24 февраля.

Лётчик-испытатель Вадим Базыкин заявил, что возможный отказ от использования GPS в самолётах достаточно критичен. Пилоты не имеют навыков управления без GPS, потому что в современных российских самолётах используется именно эта система, объяснил специалист.