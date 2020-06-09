Все виды проездных заработали в Москве

https://static.news.ru/photo/9d6bcc66-aa2d-11ea-a0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве вместе со снятием режима самоизоляции заработали все виды проездных для поездок на общественном транспорте. Однако покупать билеты у водителей всё ещё нельзя.

У водителей в наземном транспорте (Мосгортранс и автобусы по госконтракту) по-прежнему билеты продаваться не будут, — говорится в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Пресс-служба также сообщила, что проездной можно будет продлить с 12 июня, если в период с 20 марта по 9 июня по нему было совершено не более 22 поездок.

Проездные можно продлить в любой удобный день, поэтому если вам не обязательно пользоваться транспортом в ближайшие дни, можете продлить проездной позже, — отметили в департаменте.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.

Как ранее писал NEWS.ru, музей современного искусства «Гараж» возобновит работу 16 июня. Книжный магазин откроется 10 июня.