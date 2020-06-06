Губернатор Подмосковья: временные госпитали пока разбирать не планируется

https://static.news.ru/photo/10e32824-a894-11ea-92af-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временные госпитали для лечения заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, которые были возведены в парке «Патриот» и выставочном центре «Крокус Экспо», в ближайшее время разбирать не планируется. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он отметил, что медучреждения будут находиться в резерве на случай второй волны пандемии.

Резерв всё равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая- то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь, — сказал Воробьёв в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Госпиталь в парке Минобороны «Патриот» был создан на базе четырёх павильонов, в которых ежегодно проходит военно-технический форум «Армия». В одном из них расположилось реанимационное отделение. Медучреждение способно вместить порядка 1,5 тысячи пациентов.

В госпитале, созданном на базе выставочного центра «Крокус Экспо», разместили 1040 коек, из них 120 — реанимационные с аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин призвал стремиться к тому, чтобы выходить из режима ограничений по коронавирусу как можно быстрее. Он предостерёг чиновников от излишней «забюрокраченности» в этом вопросе.