Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при нападении медведя мальчика

https://static.news.ru/photo/74a70fb2-04d6-11eb-a16c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ребёнок, который пострадал при нападении медведя в цирке в подмосковном Реутове, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Балашихинской областной больницы.

Ребёнок находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московское медучреждение, — сказал собеседник РИА Новости.

Медведь напал на дрессировщика и его сына в цирке в подмосковном Реутове. Зверь стащил намордник, когда шёл к клетке после выступления. В администрации объяснили, что медведь напал на людей из-за того, что отреагировал на появившуюся собаку. Подмосковный главк начал проверку после инцидента.

Как писал NEWS.ru, ранее в Башкирии грибники нашли истощённого медведя в клетке.