Врач разъяснил, когда можно получить постоянный медотвод от вакцинации

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок разъяснил, в каком случае россияне могут получить постоянный медотвод от вакцинации против коронавируса. Нельзя прививаться, если у пациента возникают постоянные аллергические реакции на предыдущие прививки, отмечает врач в беседе с URA.RU.

По словам доктора, во всех инструкциях к вакцинам указаны основания для медицинского отвода — их немного, но они есть. Так, это может быть анафилактический шок на предыдущие прививки этим или другим препаратом, падение в обморок в ходе процедуры и отёк Квинке, который возникает после введения препарата.

Доказанные аллергические реакции на компоненты вакцин тоже являются противопоказанием к вакцинации. Однако существующие препараты против коронавируса состоят из гипоаллергенных компонентов, отмечает врач.

Если говорить про отечественные вакцины против COVID, то та композиция, из которой сделаны сам активный компонент вакцины плюс растворитель, настолько гипоаллергенна, что я даже не слышал ни от кого, что вообще возникал анафилактический шок на введение ковидных вакцин. Ни разу не было описания, даже хотя бы как клинического случая, — пояснил Болибок.

Для получения медотвода необходимо обратиться к участковому терапевту. И если заболевание включено в список противопоказаний или графу «вакцинация с осторожностью», то в получении документа проблем быть не должно.

Ранее Минздрав сообщил, что постоянный медотвод выдаётся тем пациентам, у которых наблюдается гиперчувствительная реакция на компоненты вакцины и есть тяжёлые аллергические реакции. В качестве ещё одной причины ведомство назвало период грудного вскармливания.