Врач рассказал, сколько волн коронавируса осталось пережить

Пандемия коронавируса продлится пять лет. Такой прогноз в беседе с "Сиб.фм" дал руководитель новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич. По его мнению, россиянам осталось пережить ещё пять-шесть волн.

В год идёт две сильных волны, получается ещё волн 5-6. Каждая новая волна сильнее, но короче, — сказал он, добавив, что осталось потерпеть ещё немного.

По словам Андрушкевича, бесконечное появление новых более устойчивых мутаций может быть связано со слабым иммунитетом населения. Кроме того, вакцинация также может усиливать селекцию устойчивого вируса. Вирус не будет распространяться при напряжённом иммунитете, однако со временем он ослабевает и на его фоне происходит отбор сильных мутаций.

Слабая мутация от слабого иммунитет погибает, а сильная воспроизводится. Сама вакцинация, об этом предупреждали, при определённом развитии событий даже стимулирует возникновение более сильных штаммов. И, возможно, дело не только в вакцинации, а в массовом дефекте иммунитета, который связан то ли с экологией, то ли со сменой климата, — пояснил специалист.

Андрушкевич также предположил, что коронавирус может и просто внезапно исчезнуть, как это произошло с «испанкой». Тогда эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год, а потом исчезла сама. При этом болезнь характеризовалась высокой летальностью и молниеносным течением, никаких предпосылок для её исчезновения не было.

Ранее инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич заявила, что четвёртая волна коронавируса в России может наступить до ноября 2021 года.