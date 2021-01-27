Врач оценил смягчение коронавирусных ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/e49905cc-6080-11eb-8244-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ослабление столичными властями ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19, не приведёт к катастрофе. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в мегаполисе значительно улучшается, поскольку после новогодних праздников не было резкого роста заболеваемости и наблюдается тенденция к снижению числа заразившихся и госпитализированных.

Соответственно, здесь уже на весах и здоровье граждан, и экономическая составляющая. Экономику тоже нельзя терять, иначе бизнес просто разрушится полностью, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он добавил, что в столице снижается число восприимчивых к инфекции людей. Одни уже переболели и имеют иммунитет, другие прошли вакцинацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил запрет на работу баров, клубов и других развлекательных заведений в ночное время. Кроме того, требование о переводе не менее трети сотрудников организаций на удалённую работу теперь носит не обязательный, а рекомендательный характер.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, масочно-перчаточный режим сохраняется в офисах, магазинах и общественном транспорте. За его несоблюдение грозит штраф.