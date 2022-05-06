Врач дала советы, как справиться с морской болезнью Врач Чиркова посоветовала принимать лекарства, чтобы справиться с морской болезнью

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Чтобы справиться с морской болезнью, стоит принять лекарственные препараты, назначенные врачом, за несколько часов до поездки на транспорте, рассказала заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова. Она также порекомендовала не пить сладких напитков и не читать книги во время путешествия, пишет «Радио 1».

За два часа перед тем, как сесть в самолёт или в автобус, нельзя есть и пить сладкие газированные напитки — только воду. При этом морская болезнь на пустой желудок переносится тяжелее. В самолёте или в автобусе выбирайте среднюю часть салона, чтобы раскачивание было меньше. В автомобиле опустите сиденье как можно ниже. И ни в коем случае не читайте во время движения книги и не смотрите в гаджеты, — отметила Чиркова.

Она добавила, что морской болезни подвержены в основном дети из-за слабо развитого вестибулярного аппарата. По её словам, перед длительной поездкой по морю стоит попробовать прокатиться на катере, чтобы понять, как организм переносит подобные ситуации. Врач напомнила, что в путешествии детей можно отвлекать сказками, играми и историями. Если люди отправились в поездку на автомобиле, то стоит делать остановки каждые 45 минут, чтобы дети могли 15 минут активно двигаться, посоветовала Чиркова.

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