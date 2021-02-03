Водитель заставил школьника, которого вырвало, мыть маршрутку

https://static.news.ru/photo/a6d47df2-6607-11eb-9a09-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель маршрутки в Улан-Удэ заставил 12-летнего школьника мыть транспорт после того, как мальчика вырвало. Ребёнок просил водителя остановиться, когда ему стало плохо, однако маршрутчик не выпустил ребёнка из машины.

Перевозчик требовал, чтобы мальчик терпел до остановки, однако ребёнка укачало. В результате, подростка вырвало. Об этом в соцсетях рассказала его мама.

Тогда водитель маршрутки разозлился. Он довёз школьника до конечной остановки, где заставил его мыть транспортное средство. После мальчик 1,5 часа самостоятельно добирался до дома.

В соцсетях женщина надеялась разыскать попутчиков своего сына. В комментариях пользователи поразились тому, что никто не заступился за мальчика. Пост также увидели представители городской администрации и пригласили того самого водителя на разговор в Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Как сообщает «КП-Иркутск», водителя уволили. Позднее перевозчика обязали провести инструктаж с сотрудниками, чтобы те не оставляли несовершеннолетнего пассажира в опасности.

К слову, этим же инцидентом заинтересовались и в Следственном комитете. Там уже начали проверку по факту произошедшего.

Речь идёт о незаконном лишении несовершеннолетнего свободы водителем маршрутного автобуса, а также оставлении ребенка в опасности. Поэтому мы выясняем все подробности, — рассказали в СУ СК России по Бурятии.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура и мэрия Южно-Сахалинска разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошёл в одном из маршрутных такси. Там водитель высадил подростка с применением физической силы. Тот, впрочем, тоже в долгу не остался и дал мужчине, который намного старше него, сдачи.

Видео инцидента быстро разлетелось по социальным сетям. Однако понять причину и развитие конфликта, которые привели к такому результату, из ролика невозможно.