«Вполне реален заход на наш рынок азиатских соцсетей»

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) выпустила исследование состояния социальных сетей в РФ. Согласно ему, начиная с февраля пользователи мигрируют в отечественные соцсети, но при этом не удаляют аккаунты на заблокированных зарубежных ресурсах. Исследование показало, что около 90% пользователей социальных сетей в России зарегистрированы во «ВКонтакте», которая также лидирует по числу уникальных пользователей. Ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян в интервью NEWS.ru рассказал о том, какое будущее ждёт социальные сети в России, есть ли потенциал у отечественных аналогов Facebook и Instagram (обе соцсети заблокированы в РФ и принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена), а также о возможном «интернет-нашествии» с Востока.

— Возможно ли, что те, кто ушёл на время из заблокированных соцсетей, уйдут оттуда навсегда? Например, после многих лет блокировки?

— Думаю, начать надо с того, что люди вообще очень редко удаляют свои аккаунты. Если же мы говорим о том, что аккаунты не удаляются, а просто ими в принципе не пользуются, то такое может быть, но не из-за блокировок, а по естественным причинам. Прекращение пользования социальными сетями — это тренд. Достаточно серьёзный. Люди их если и оставляют, то для того, чтобы не потерять какие-то контакты, но толком не пользуются. Вместо этого используют мессенджеры. Этот процесс естественным образом усиливается, когда ещё и надо для того, чтобы пользоваться соцсетями и совершать дополнительные действия, вроде включения VPN, а также когда знакомые мигрируют на другие платформы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Среди ведущих платформ доля неактивных пользователей выше всего у Facebook. Почему?

— Если мы рассмотрим Facebook в целом, то увидим, что в принципе в этой соцсети большое количество пользователей, но очень много неактивных. По этой доли их только Twitter обгоняет, если не ошибаюсь. Причина такого положения дел в том, что люди устают от формата общения Facebook и перестают им пользоваться. Под форматом я имею в виду большие посты, то, что люди не понимают, как формируется их лента, то, что люди не понимают, кто видит, а кто не видит их посты. Также людям непонятно, как управлять своими постами, чтобы их точно видели родственники и знакомые. Люди часто сталкиваются с агрессией из-за прихода, скажем так, нежелательных комментаторов. Отдельный момент с молодым поколением. Согласно многим опросам, оно считает, что «соцсеть, где есть мои родители, — это не та соцсеть, где я буду общаться».

— Сообщалось о попытках создать отечественные аналоги заблокированных соцсетей, в частности Instagram. Есть у подобных проектов реальный потенциал?

— Что касается аналога Instagram, то поскольку его нет и не появилось, то это просто хайп. В остальном скажу, что есть потенциал для нового сервиса, но если это не будет просто копирование уже существующего формата. Потому что запрос на альтернативные площадки есть в основном только у бизнеса, у которого сильно снизилась эффективность инструмента для раскрутки, а не у пользователей по большей части.

— С учётом лидерства VK сразу по нескольким показателям в исследовании, будет ли он в России занимать такое же место, какое в мире занимает в своей нише YouTube — практически место монополиста?

— Сложно сказать. У холдинга VK всегда была многосторонняя сервисная политика. У них есть собственные аналоги видеоплатформы, «Дзена» и много чего ещё. С другой стороны, отсутствие фокуса мешало им конкурировать. Как будет дальше, зависит от самого холдинга.

Артём Соболев/NEWS.ru

— Какое будущее ждёт российские соцсети в близкой перспективе?

— Свято место пусто не бывает. Я предполагаю, что если какие-то освободившиеся ниши не займут российские платформы, то вполне реален заход на наш рынок азиатских соцсетей. Это, во-первых, может серьёзно подвинуть российские социальные сети, во-вторых, это будет держать их в форме конкурентным давлением. Все знают TikTok, и нельзя не отметить, что его пользователи быстро научились обходить ограничения там. Создать аналог TikTok очень сложно, там «внутри» очень сложная механика. При этом в Азии такие конкуренты, со сложной внутренней механикой и непонятными для российского пользователя способами взаимодействия, есть. Будущее в этом смысле может быть довольно интересным на этом рынке.

— В Азии есть аналоги Instagram и Facebook?

— Есть, но они совсем не так популярны.