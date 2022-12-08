Возвращение гриппа: почему россияне растеряли привычный иммунитет В новогодние праздники ожидается всплеск заболеваемости новым штаммом

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Роспотребнадзоре сообщили о новой вирусной угрозе. Теперь здоровью населения угрожает не коронавирус, а вирус свиного гриппа. Его эпидемию Россия уже пережила в 2009–2010 годах, через 12 лет ситуация повторяется. Свиной грипп вызывает большое количество осложнений. Нередко бывают летальные исходы, сообщили в ведомстве. При этом, согласно данным Гарвардской школы общественного здоровья, летальность от свиного гриппа составляет 0,007 %. Этот показатель ниже, чем у многих форм респираторных заболеваний. Для сравнения: уровень летальности при заражении коронавирусом находится в промежутке от 0,3% до 1,5%. NEWS.ru выяснил у специалистов, так ли страшен вирус и как он действует на организм.

В России за последнюю неделю на 18,5% вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Сейчас преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах РФ, говорится в сообщении.

Свиной грипп, или вирус гриппа А (H1N1), имеет высокий потенциал распространения. Он вызывает большое количество осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу Россия 1.

Она отметила, что к первым симптомам болезни относится слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней.

В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, поэтому большое значение приобретает вакцинация. Грипп чаще приходит в январе-феврале, а тут заметный всплеск начался еще в середине ноября.

Новый свиной грипп видоизменился. Он уже не такой, как в 2009 году. Вирус приобрел новые свойства, мутировал, иммунитета к нему у россиян нет, сообщил NEWS.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Он добавил, что пандемия коронавируса в целом не лучшим образом повлияла на переносимость гриппа нашими соотечественниками. Хоть летальность у него действительно небольшая, последствия могут быть серьезные.

Во-первых, у многих иммунитет подорван после перенесенного COVID-19 (кто-то тяжело болел несколько раз). Из-за этого осложнения от гриппа могут быть более выраженные, чем это было в доковидную эпоху. И зараженных будет больше. Во-вторых, за время коронавируса россияне растеряли иммунитет к гриппу. Он держится 3–5 лет и то при условии взаимодействия с другими штаммами.

В последние два года у нас с вами не было гриппа. Потому что противоклинические мероприятия не позволяли ему поднять голову. Была вакцинация, изоляция. Поэтому мы не болели активно. Евгений Тимаков инфекционист, вакцинолог и педиатр

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Волна свиного гриппа выходит на свой пик и к Новому году и к середине января будет утихать, сообщил Тимаков. В отличие от штаммов 2009–2010 годов, которые поражали чаще молодых людей, вирус А (H1N1) 2022 года опасен в первую очередь для пожилых, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин. Им надо быть особенно осторожными.

Чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания необходимо вакцинироваться, сообщил врач. Существующие прививки от гриппа помогают снизить тяжесть заболевания или не заметить его вовсе.

Вирус А (H1N1) пришел в Россию в новом штамме, которого раньше не было. У вирусологов существуют предположения, что он чаще действует непосредственно на легкие, вызывая пневмонию, сообщил NEWS.ru вирусолог Алексей Аграновский. То есть он проявляет себя так, как первые штаммы коронавируса, которые поражали легочные ткани. При этом коронавирус в России остается наиболее серьезной инфекционной проблемой, подчеркнул эксперт. Потому что летальность у него все равно выше.

Пандемия свиного гриппа A/H1N1 началась в марте-апреле 2009 года. Было инфицировано множество людей в Мехико, других регионах Мексики и в некоторых частях Соединенных Штатов Америки. В конце мая вирус пришел в Россию. В 2009 году в результате заражения A/H1N1 погибли около 18 449 человек. В России смертность была самая высокая (в два раза выше, чем в США). В 2010-м ВОЗ объявила об окончании эпидемии.