ВОЗ подготовит новые рекомендации по «близким контактам» при COVID-19

https://static.news.ru/photo/9812f9dc-32e6-11eb-a2fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения работает над новыми рекомендациями для определения «близкий контакт» при коронавирусе, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По её словам, соответствующий вопрос обсуждался на совещании, которое состоялось 27 ноября.

Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме, это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров, — рассказала она.

Вуйнович напомнила, что до этого под близким контактом подразумевалось общение в течение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе полутора метров. Она уточнила, что внесение изменений в рекомендации связаны с возросшим знаниями ВОЗ о COVID-19, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Вуйнович сообщила, что у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусной инфекции. О росте коллективного иммунитета свидетельствуют данные серологических исследований Роспотребнадзора и научных институтов.