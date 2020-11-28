ВОЗ подготовит новые рекомендации по «близким контактам» при COVID-19

Всемирная организация здравоохранения работает над новыми рекомендациями для определения «близкий контакт» при коронавирусе, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
По её словам, соответствующий вопрос обсуждался на совещании, которое состоялось 27 ноября.
Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме, это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров, — рассказала она.
Вуйнович напомнила, что до этого под близким контактом подразумевалось общение в течение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе полутора метров. Она уточнила, что внесение изменений в рекомендации связаны с возросшим знаниями ВОЗ о COVID-19,
Как писал NEWS.ru, ранее Вуйнович сообщила, что у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусной инфекции. О росте коллективного иммунитета свидетельствуют данные серологических исследований Роспотребнадзора и научных институтов.