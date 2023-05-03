Военный эксперт заявил о грядущей угрозе от Польши Полковник запаса Коротченко: Польша намерена забрать у ФРГ и Франции лидерство в НАТО и ЕС

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Польша создает мощные вооруженные силы, чтобы стать главной страной НАТО и Евросоюза, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Для России это прямая и непосредственная угроза, подчеркнул полковник запаса в беседе с URA.RU.

По его мнению, Варшава намерена заменить по влиятельности Берлин и Париж. Амбиции польских элит распространяются и на военную сферу.

Поэтому Польша намерена создать первоклассные вооруженные силы, перевооружиться, стать серьезным военным решателем судеб в Европе, как они считают. Для нас это — самая прямая и непосредственная угроза. Как сейчас, так и в перспективе, — отметил военный эксперт.

Коротченко также указал на позицию властей Польши, которые не ориентируются на мнение европейских стран. Он считает, что для Варшавы главное, как отнесутся к их действиям США, а они поощряют устремления Польши.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей, пока страной руководят русофобы. Так он прокомментировал решение Варшавы изъять здание школы при российском посольстве. Медведев добавил, что на Украине также полно польских наемников.