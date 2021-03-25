Военный эксперт разоблачил новую тактику Запада против России

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Виктор Мураховский рассказал о новой тактике Запада против России.

Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий заявил, что западные страны развернули против России так называемую ментальную войну, чтобы подорвать общество изнутри. Как отметил Мураховский, такая тактика связана с пониманием на Западе, что Россию военным путём сегодня сломить вообще невозможно, благодаря надёжным средствам стратегического и ядерного сдерживания.

Поэтому они делают акцент на внедрении своих тезисов в умы через психологические, информационные операции, через навязывание своей новостной повестки дня. Первичный информационный повод появляется на Западе — и его подхватывают наши СМИ. Это ментальность, которая уже выстроилась, — рассказал он в интервью изданию «Царьград».

Эксперт утверждает, что результаты этой ментальной войны уже видны. Многие даже прогрессивные молодые люди в вопросах политики и безопасности страны пользуются готовыми мыслительными моделями, подсказанными из-за границы.

Мураховский привёл в пример Украину, где за тридцать лет выросло поколение людей, у которых ментальность полностью изменена посредством СМИ и образования.

Там внедряются западные ценности, западные взгляды, в том числе не только на современность и на будущее, но и история же переписывается. И мы видим, что у нас такой процесс тоже идёт, — пояснил специалист.

Ранее Виктор Мураховский заявил, что Россия не исключает ядерного конфликта с США в будущем, так как её военная доктрина РФ предполагает ядерный ответ в случае применения оружия массового поражения против РФ. Он подчеркнул, что с момента развала Советского Союза американцы не рассматривали военный конфликт с русскими, но теперь ситуация изменилась. В том числе в Вашингтоне допускают вариант, при котором может быть развязана ядерная война, писал NEWS.ru.