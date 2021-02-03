Эксперт ответил на заявления адмирала США о возможности ядерной войны с РФ

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Россия со своей стороны не исключает ядерного конфликта с США в будущем, так как военная доктрина РФ предполагает ядерный ответ в случае применения оружия массового поражения против РФ, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

Мы тоже не исключаем возможность ядерной войны. Варианты описаны в основах политики ядерного сдерживания, которые адмирал упомянул, — сообщил он агентству РИА Новости.

Свой комментарий Мураховский дал в ответ на статью представителя Пентагона адмирала Чарльза Ричарда, который написал, что Россия и Китай в будущем могут стать противниками США в ядерном конфликте. Он подчеркнул, что с момента развала Советского Союза американцы не рассматривали военный конфликт с русскими, но теперь ситуация изменилась. В том числе в Вашингтоне допускают вариант, при котором может быть развязана ядерная война.

То есть фактически адмирал в своей статье должен был бы написать, что США своими подходами к доминированию в мире могут спровоцировать ядерный конфликт. Так это соответствовало бы сути их военных концепций, — утверждает Мураховский.

Ранее NEWS.ru писал, что адмирал Ричард рассказал об условиях, при которых США и Россия могут стать участниками ядерного конфликта, и подчеркнул, что такой исход в Вашингтоне считают возможным.