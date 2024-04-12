Военный эксперт рассказал, как терминалы Starlink используют в зоне СВО Военный эксперт Матюшин: Starlink позволяют РЭБ в зоне СВО иметь связь

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Терминалы спутниковой связи Starlink от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска в зоне специальной военной операции на Украине используются не только ВСУ, но и ВС России, рассказал офицер запаса ДНР Александр Матюшин. В разговоре с «Царьградом» военный эксперт пояснил, что благодаря Starlink системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут иметь более-менее устойчивую связь.

[Starlink] позволили в условиях работы наших и вражеских РЭБ иметь устойчивую какую-никакую связь. А также непосредственно с помощью Starlink использовать беспилотники, которые не подавляются портативными и самодельными РЭБ, — пояснил эксперт.

Военный эксперт уточнил, что ВС РФ получили терминалы Starlink в качестве трофеев в Авдеевке. Часть из них удалось достать в ходе удачно проведенной операции. Как подчеркнул Матюшин, не все терминалы были в хорошем состоянии, так как ВСУ попытались их уничтожить. Он добавил при этом, что использование спутниковой связи не оказывает непосредственного влияния на ход СВО.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что терминалы спутникового интернета Starlink используют ВС РФ. Издание утверждает, что в последние месяцы увеличилось число посредников, которые покупают пользовательские терминалы и отправляют их российской армии.