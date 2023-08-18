Военэксперт: передача F-16 Украине сделает Европу заложницей США Военэксперт Клинцевич: отдав F-16 Украине, Европа подсядет на иглу F-35 из США

Фото: Air Force Airman 1st Class Cedrique

Передача американских боевых самолетов F-16 Украине превратит страны Европы в заложников США, так как они «подсядут на иглу» новейших F-35, также разработанных в США, рассказал NEWS.ru военэксперт Андрей Клинцевич. Он отметил, что отправленные ВСУ F-16 придется заменять F-35, обеспечивая заказами ВПК США минимум на 20 лет вперед.

Почему США передают F-16 не свои, а европейские: чтобы подсадить Европу на новую иглу истребителей F-35. Сейчас они заставят Европу передать F-16 Украине, а потом, как бы со скидкой, но все равно дорого, продадут им F-35, и на ближайшие 20 лет страны попадут в заложники новых комплексов. Их всегда продают с жизненным циклом. Не просто купил и все. Подразумеваются проверка, капремонты, запчасти, — объяснил Клинцевич.

До этого он подчеркнул, что европейские истребители F-16, которые должны быть отправлены Украине, не имеют передовых систем связи в отличии от американских F-16. Он добавил, что ВСУ будут использовать самолеты в качестве летающей платформы для запуска крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а не для воздушного боя.

Американские власти ранее одобрили поставку Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, когда завершится подготовка пилотов Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что Вашингтон дал официальные заверения об одобрении всех необходимых запросов.

По словам источника Reuters, госсекретарь США Энтони Блинкен отправил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы «будут одобрены». Издание отмечает, что Копенгаген и Амстердам недавно попросили такие гарантии.