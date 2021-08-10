Власти знали о проблемах с кислородом до ЧП в больнице Владикавказа

О проблемах с обеспечением пациентов кислородом в Республиканской клинической больнице скорой помощи Республики Северная Осетия — Алания докладывал 9 августа врио министра здравоохранения Сослан Тебиев. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Недостатка кислорода в больнице нет, но периодически бывает снижение давления из-за сбоев в системе разводки. В республику прибыли специалисты из Рязани, они уже осмотрели объект и озвучили свои предложения, в ближайшее время проблема будет решена, — рассказал Тебиев.

Врио главы республики Сергей Меняйло заявил, что нуждающихся в кислородной терапии больных нужно либо переводить в другие больницы, либо обеспечивать кислородными концентраторами. Кроме того, он поручил Министерству ЖКХ, топлива и энергетики помочь устранить неполадки.

Если бы все работы по закупке кислородных станций произвели вовремя, сейчас бы проблем не было. Прошу всех давать фактическую информацию, какая она есть — в режиме реального времени. Давайте не будем ставить под угрозу жизни наших людей, — заявил Меняйло.

В тот же день в больнице погибли девять человек из-за прорыва трубы с кислородом. Позднее стало известно, что число жертв увеличилось до 11. Прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств.