Власти Подмосковья назвали город с самым большим числом больных COVID-19

Оперативный штаб Московской области по борьбе с коронавирусом сообщил о распространении COVID-19 в регионе. Там назвали город, в котором больше всего заражённых.
По данным властей, наибольшее число заболевших в настоящий момент находится в Одинцово. При этом прирост за последние стуки в городе составил шесть человек. В Люберцах и Красногорске заразившихся меньше (801 и 757 соответственно), однако прирост больше (36 и 53 соответственно).
Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковные магазины с 12 мая можно будет ходить только при использовании медицинских масок. Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о наличии медицинских масок в аптеках региона.
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