Власти Москвы закрыли шесть магазинов за нарушение масочного режима

https://static.news.ru/photo/c323176e-ff2a-11ea-a6e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть московских магазинов, включая торговые точки сетей Eurospar и «Пятёрочка», закрыли за последние сутки в Москве за то, что продавцы и посетители не носили маски и перчатки и не соблюдали социальную дистанцию.

Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего с начала мая по решению Роспотребнадзора в городе закрыли 49 магазинов. Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что в столице продолжает действовать указ мэра Сергея Собянина от 12 мая, согласно которому все посетители торговых центров, магазинов, предприятий бытового обслуживания и точек общепита должны в обязательном порядке носить маски и перчатки.

Ранее мэр столицы России Сергей Собянин рекомендовал работодателям Москвы перевести большую часть работников на удалёнку, писал NEWS.ru. В городе в последние дни отмечается рост числа выявляемых случаев COVID-19. За последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1560 человек. Это в полтора раза больше, чем днём ранее. Также с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Закрывать рестораны и кафе московские власти пока не планируют.