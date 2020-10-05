Власти Москвы рассказали, как избежать новых ограничений по коронавирусу

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Новые ограничения по COVID-19 в столице не потребуются, если жители будут ответственно соблюдать действующие меры, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в городе есть достаточное количество уже подготовленных коек в больничном фонде, которые использовались в начале 2020 года и были законсервированы под возможное развитие ситуации осенью.

Если у нас количество заболевших не начнёт динамично увеличиваться, то, мы очень надеемся, что останемся внутри вот этих небольших ограничений, которые уже были введены, — сказал Ефимов.

По словам заммэра, власти понимают, что любые жесткие экономические ограничения являются вынужденной мерой, и к этому не хотелось бы прибегать, так как такое развитие ситуации окажет серьёзное влияние на экономическое состояние и компаний, и, как следствие, бюджета самого города, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что несмотря на рост количества случаев заражения коронавирусом, Россия занимает 43-е место по заболеваемости в пересчёте на 100 тысяч жителей и 105-е место по уровню летальности.

По данным на 6 октября, в России зафиксировали 11 615 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 237 504. Темп прироста составляет 0,9%. При этом коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,22. В последний раз такой показатель был зафиксирован в начале мая.