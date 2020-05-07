Власти Москвы пока не планируют возобновлять работу каршеринга

Московские власти пока не планируют снимать запрет на работу каршеринговых служб в столице.
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В каршеринге нет ни водителя, ни ответственности. Может 10–15 человек за день пройти, если один из них будет ковидный, то все 10 потом окажутся на больничной койке, поэтому мы и закрыли каршеринг, — подчеркнул мэр Москвы.
Собянин издал указ о приостановке работы каршеринга 13 апреля.
За последние сутки в столице России у 6703 человек выявили коронавирус. Общее число случаев COVID-19 в Москве достигло 92 676. 9227 человек выздоровели, 905 — погибли.
Как сообщал NEWS.ru, с 12 мая станет обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте Москвы.
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