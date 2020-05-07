Власти Москвы пока не планируют возобновлять работу каршеринга

https://static.news.ru/photo/f49095c4-9049-11ea-b25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти пока не планируют снимать запрет на работу каршеринговых служб в столице.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». По словам градоначальника, возобновлять работу каршеринга пока рано, так как в городе сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса. Также Собянин отметил, что оперативную дезинфекцию каршеринговых машин сложно организовать и проконтролировать.

В каршеринге нет ни водителя, ни ответственности. Может 10–15 человек за день пройти, если один из них будет ковидный, то все 10 потом окажутся на больничной койке, поэтому мы и закрыли каршеринг, — подчеркнул мэр Москвы.

Собянин издал указ о приостановке работы каршеринга 13 апреля.

За последние сутки в столице России у 6703 человек выявили коронавирус. Общее число случаев COVID-19 в Москве достигло 92 676. 9227 человек выздоровели, 905 — погибли.

Как сообщал NEWS.ru, с 12 мая станет обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте Москвы.