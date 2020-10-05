Владимир Путин поздравил Рамзана Кадырова с днём рождения

https://static.news.ru/photo/e2dc149c-0719-11eb-95e9-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Рамзан Кадыров/vk.com

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днём рождения, а жителей Грозного — с Днём города.

В понедельник, 5 октября, Кадырову исполнилось 44 года, передаёт РИА Новости.

Воспользуюсь тем, что мы с вами сегодня встречаемся и обсуждаем вопросы, связанные с образованием, но воспользуюсь для того, чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днём города, пожелать всего самого доброго, успехов вам, сегодня очень актуально здоровье и благополучие, — отметил Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов.

Ранее NEWS.ru писал, что России удалось сохранить уровень образования даже в условиях пандемии коронавируса — школьники, родители и учителя сработали «на отлично». Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с преподавателями и студентами педагогических вузов, которая прошла в видеоформате.

Глава государства отметил, что в период жёстких ограничений из-за коронавируса было очень сложно и школьникам, и родителям, и учителям, но все участники учебного процесса сработали «на отлично, как одна команда».