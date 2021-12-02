Владелец сети клиник «Омикрон» подал иск к ВОЗ за название штамма COVID-19

Владелец сибирской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал в суд на Всемирную организацию здравоохранения и потребовал запретить использовать слово «омикрон» для обозначения нового штамма коронавируса. По его словам, название медучреждения является зарегистрированным товарным знаком, а ассоциация с коронавирусом наносит вред его деловой репутации. Об этом сообщает портал NGS.ru.

Открытие первой клиники «Омикрон» состоялось в Новокузнецке в 2015 году. В настоящее время медучреждения этой сети работают в 11 российских городах. Истец отмечает, что потратил на рекламу бренда немалые деньги и ранее при вводе в поисковой строке слова «омикрон» информация о его клинике выдавалась одной из первых. Теперь же при запросе «выпадает информация, несущая тревогу, страх, ужас и не имеющая ничего общего с медицинской деятельностью истца».

Сами подумайте, если кто-то умрёт от «омикрона» — родственник или ваш друг, — то вы вряд ли пойдёте в клинику с аналогичным названием, — заявил Падар.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России на сегодняшний день не выявлено «омикрон»-штамма, но вероятность его проникновения высока.

«Омикрон»-штамм был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на eго высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Oн имеет больше изменений в спайкoвом белке, чем все другие варианты COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».