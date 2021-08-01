Владелец дома престарелых попал за решётку из-за гибели 12 пенсионеров

Организатор дома престарелых в Подмосковье Дмитрий Новиков, где при пожаре в 2020 погибли 12 человек, получил шести лет и пяти месяцев колонии. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд приговорил Новикова к наказанию в виде шести лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

В марте 2019 года Новиков арендовал жилой дом в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск Московской области. С целью извлечения прибыли он разместил в сети Интернет рекламу, нанял персонал.

При этом, для размещения в доме максимального количества лиц пожилого возраста Новиков сделал в доме перепланировку, установил дополнительные источники освещения и розетки. Однако им не были соблюдены меры пожарной безопасности, в том числе не установлены системы оповещения и не проверены отделочные материалы в помещениях.

В период с марта 2019 года по март 2020 года он заселил в дом 29 подопечных пожилого возраста. Ввиду допущенных нарушений норм и правил пожарной безопасности, в результате пожара, произошедшего 10 мая 2020 года, от отравления угарным газом на месте скончались 9 человек, 3 скончались от ожогов в больнице.

Ранее пожар произошёл в одном из жилых домов в центре Ростова-на-Дону. Проводилась эвакуация жителей.