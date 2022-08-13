Сегодня беспокойство у медиков вызывает не столько рост заболеваемости коронавирусом, сколько возможное сочетание COVID с сезонными осенними заболеваниями — аденовирусом и гриппом, рассказала РИА Новости завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. По ее словам, избежать одновременного заражения поможет вакцинация.

Сегодня важно для здравоохранения не то, что растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, а то, что могут быть микст-инфекции — сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции, — сказала специалист.