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Такой менталитет: вирусолог объяснил отказ россиян прививаться от COVID-19

15:20, 06 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Настороженно относиться к любым профилактическим мероприятиям — свойства менталитета россиян. Так завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов объяснил нежелание большинства соотечественников прививаться от коронавируса, комментируя результаты опроса, проведённого партией «Единая Россия».

Кроме того, проблема заключается в некоторой неопределённости, отметил он в эфире программы «ОТРажение» на телеканале ОТР. С одной стороны, люди опасаются заразиться, но и не видят «осязаемой» угрозы — чего-то, что можно «пощупать».

Все мучаются на планете и не могут сказать чётко ничего про него, кроме фактов и того, что можно исследовать. Это то, что нас интересует, потому что мы должны что-то делать, разрабатывать не только вакцину, но и как реабилитировать человека, — объяснил Костинов.

Он также выразил убеждение, что реабилитация так же важна, как и вакцинация. Это связано с тем, что у людей, которые тяжело переболели, могут возникнуть различные последствия для организма.

Опрос, проведённый партией «Единая Россия», показал, что 73% россиян не согласны на прививку, а 4% заявили, что она им вовсе не нужна, так как они уже переболели коронавирусом. При этом 93% уверены, что никто не имеет права заставлять их делать прививку, если они этого не хотят, 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной, писал NEWS.ru.

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