Такой менталитет: вирусолог объяснил отказ россиян прививаться от COVID-19

Настороженно относиться к любым профилактическим мероприятиям — свойства менталитета россиян. Так завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов объяснил нежелание большинства соотечественников прививаться от коронавируса, комментируя результаты опроса, проведённого партией «Единая Россия».
Кроме того, проблема заключается в некоторой неопределённости,
Все мучаются на планете и не могут сказать чётко ничего про него, кроме фактов и того, что можно исследовать. Это то, что нас интересует, потому что мы должны что-то делать, разрабатывать не только вакцину, но и как реабилитировать человека, — объяснил Костинов.
Он также выразил убеждение, что реабилитация так же важна, как и вакцинация. Это связано с тем, что у людей, которые тяжело переболели, могут возникнуть различные последствия для организма.
Опрос, проведённый партией «Единая Россия»,
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