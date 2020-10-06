Такой менталитет: вирусолог объяснил отказ россиян прививаться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/28c13e90-07d0-11eb-88eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Настороженно относиться к любым профилактическим мероприятиям — свойства менталитета россиян. Так завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов объяснил нежелание большинства соотечественников прививаться от коронавируса, комментируя результаты опроса, проведённого партией «Единая Россия».

Кроме того, проблема заключается в некоторой неопределённости, отметил он в эфире программы «ОТРажение» на телеканале ОТР. С одной стороны, люди опасаются заразиться, но и не видят «осязаемой» угрозы — чего-то, что можно «пощупать».

Все мучаются на планете и не могут сказать чётко ничего про него, кроме фактов и того, что можно исследовать. Это то, что нас интересует, потому что мы должны что-то делать, разрабатывать не только вакцину, но и как реабилитировать человека, — объяснил Костинов.

Он также выразил убеждение, что реабилитация так же важна, как и вакцинация. Это связано с тем, что у людей, которые тяжело переболели, могут возникнуть различные последствия для организма.