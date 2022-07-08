Вирусолог назвал возможные сроки новой волны COVID-19 в России Вирусолог Чумаков предсказал новый подъем заболеваемости коронавирусом в августе-сентябре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрогнозировать точные сроки нового подъема заболеваемости коронавируса в России достаточно сложно, но если опираться на опыт Европы и США, можно сказать, что это произойдет в августе-сентябре, заявил вирусолог Петр Чумаков. Он аргументировал свою точку зрения тем, что у россиян начал постепенно ослабевать коллективный иммунитет, пишет «360».

После того как в начале года прошла большая волна «омикрона», сформировался довольно сильный коллективный иммунитет, но потихонечку он ослабевает. И вот сейчас уже он достигает такого критического уровня, когда может следующая волна начаться. Но это опять же прогноз такой очень предварительный, — заявил Чумаков.

Он напомнил, что сейчас в европейских странах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. На основе этого вирусолог сделал вывод, что до России эпидемия «дойдет» через несколько месяцев. Чумаков предположил, что новая волна COVID-19 вряд ли будет большой. По его мнению, серьезных последствий также ожидать не стоит.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов заявил, что в России не исключён некоторый рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, доля новых штаммов постоянно увеличивается, стелс-«омикрон» вытесняется вариантами ВА.4 и ВА5.