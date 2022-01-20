Вирусолог назвал сроки пиковой заболеваемости COVID в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на середину февраля. В Москве максимальные показатели будут зафиксированы несколько раньше. Такой прогноз сделал врач-вирусолог Евгений Тимаков, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что инкубационный период у нового штамма «омикрон» в среднем составляет два-три дня, максимум — семь дней. Пик заболеваемости будет на четвёртом инкубационном периоде.

В Москве это будет в конце января — начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс. Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно, — сказал врач.

Он также предположил, что реальный уровень заболеваемости в стране несколько выше, чем это отражается в официальных данных. Дело в том, что у тех, кто ранее уже переболел коронавирусом или привился, заражение штаммом «омикрон» проявляется в виде лёгких симптомов — насморк, боли в горле, незначительное недомогание. Те, у кого они есть, просто не проходят тестирование, поэтому нет максимально полной картины заболеваемости.

Ранее Тимаков предупреждал, что «омикрон» более опасен для детей, чем «дельта»-штамм, особенно для детей до трёх лет и старше 12 лет. Прежним остался и уровень осложнений и случаев смертельного исхода для пациентов старше 70 лет, в особенности не прошедших вакцинацию.