Вильфанд пообещал россиянам теплый октябрь Вильфанд: в октябре периоды потепления в центре России ожидаются чаще, чем в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре России в ближайшие дни наступит золотая осень. Она будет проходить без яркого солнца, активный листопад начнется к середине октября, а месяц в целом ожидается более щедрым на периоды потепления, чем сентябрь. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Уже в ближайшие выходные можно ходить по лесу и наслаждаться шуршанием листвы под ногами. Золотая осень наступает, если говорить о яркости красок. Но солнце, конечно, будет только периодически пока что, — отметил метеоролог.

Он также рассказал, что активный листопад в центре России начнется во второй половине октября, а месяц в целом ожидается теплее по отношению к климату, чем сентябрь.

В сентябре температура была на 2–2,5 градуса ниже нормы, а в октябре около нормы ожидается. Это значит, что будут периоды потепления, — сказал специалист.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о том, что к концу наступившей недели в столичном регионе станет заметно теплее. По его словам, температура воздуха в пятницу, 30 сентября, составит более плюс 15 градусов. Правда, перед этим москвичам придется пережить приход дождей и порывистого ветра.