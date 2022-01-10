Виктор Шендерович уехал из России

Публицист и писатель Виктор Шендерович (включён Минюстом РФ в список СМИ — иностранных агентов) заявил, что вынужден покинуть пределы России. К отъезду его подтолкнул иск бизнесмена Евгения Пригожина, написал он в Facebook.

Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена, — говорится в сообщении Шендеровича.

Он отметил, что после штрафов стал объектом шантажа «уголовными статьями».

И я принял решение переждать снаружи... Разумеется, отъезд — это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролёт бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес, — пояснил публицист.

По его словам, вынужденный отъезд с родины для него является «лишением свободы».

Евгений Пригожин 30 декабря подал заявление в московское МВД с требованием возбудить против Шендеровича уголовное дело о клевете из-за его высказываний в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что Минюст 30 декабря расширил реестр СМИ-иноагентов, включив в него восьмерых оппозиционеров. В список СМИ, исполняющих функции иностранных агентов, были включены Виктор Шендерович, активистки Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, журналистка Таисия Бекбулатова, Андрей Алексеев, Елена Владыкина и Иван Беляев.